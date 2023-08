Twee Nederlanders (52 en 20) omgekomen bij overstromingen in Slovenië

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van de twee Nederlanders uit Gouda, maar heeft geen verdere informatie over hoe ze zijn omgekomen. Het ministerie verleent consulaire bijstand aan de nabestaanden, meldt een woordvoerster.

Volgens de Sloveense politie maakten de Nederlanders een tocht bij de Veliki Draški. Dat is een berg van ongeveer 2200 meter hoog in het noorden van het land, niet ver van de plaats Bled.

Er is ook sprake van een derde dodelijk slachtoffer, een bejaarde man uit Slovenië zelf. Zijn stoffelijk overschot werd gevonden bij zijn woning in de buurt van het dorpje Kamnik, ten noorden van de hoofdstad Ljubljana.

Ⓒ ANP

Sinds donderdagavond wordt het land, dat erg populair is onder Nederlandse toeristen, getroffen door hevige regenval. In 24 uur tijd viel in het noorden van Slovenië de hoeveelheid neerslag die doorgaans in een hele maand valt. Een belangrijke autoweg die de hoofdstad Ljubliana verbindt met het noorden van het land werd afgesloten. Meerdere dorpen in het noorden zijn volgens de autoriteiten door het water van de buitenwereld afgesloten. Ook waait het hard en zijn er veel onweersbuien.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een waarschuwing toegevoegd aan het reisadvies voor Slovenië. „Er is een hoog risico dat er meer overstromingen en aardverschuivingen ontstaan”, schrijft het ministerie. „De situatie kan snel veranderen. Op verschillende plekken zijn wegen, waaronder hoofdwegen, niet begaanbaar voor verkeer.” Reizigers krijgen het advies om aanwijzingen van lokale autoriteiten op te volgen en mediaberichten in de gaten te houden. Het reisadvies blijft ondanks de waarschuwing op groen.