Twee Nederlanders omgekomen bij overstromingen in Slovenië

Meerdere delen van Slovenië zijn getroffen door erg zware regenval. In het noorden, waar de meeste regen viel, zijn talloze wegen en ook enkele spoorverbindingen afgesloten. Er zitten 16.000 huishoudens zonder stroom. Ook een aantal grensovergangen met buurland Oostenrijk is gesloten, melden lokale media.

De wegen die het Oostenrijkse district Völkermarkt in Karinthië verbinden met Slovenië zouden allemaal dicht zijn vanwege het noodweer. Ook de Ljubelj-bergpas is dicht, meldt de Oostenrijkse zusterclub van de ANWB, de ÖAMTC.

Tekst gaat verder onder de video.

De situatie zou het ergst zijn rond het dorpje Škofja Loka, waar meer dan honderd gebouwen zijn ondergelopen. Er werd een militaire helikopter ingeschakeld om mensen uit hun huis te halen.

Ⓒ ANP

Volgens de Sloveense autoriteiten is in 24 uur meer dan 10 centimeter regen gevallen, de hoeveelheid die doorgaans in een maand valt. De voorbije twaalf uur zijn reddingsdiensten meer dan duizend keer in actie gekomen. Reddingswerkers beschreven de regenval aan persagentschap Reuters als 'Bijbels". De verwachting is dat de regen nog zeker een dag aanhoudt.

Slovenië is een erg populair vakantieland, ook bij Nederlandse toeristen. Om 10.00 uur had het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken nog geen melding gekregen van Nederlandse vakantiegangers die in de problemen zouden zijn gekomen.