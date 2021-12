Premium Het beste van De Telegraaf

Donkere wolken voor vakantiegangers: ellende rond reisregels houdt aan

Brussel - Na weken bakkeleien is er eindelijk duidelijkheid over nieuwe regels voor het Europees coronareisbewijs. Zoals verwacht zal de QR-code voor gevaccineerden na negen maanden verlopen en is een boosterprik nodig om de geldigheid te verlengen. De ellende is nog niet voorbij: voorlopig zorgt omicronpaniek nog voor veel hinder over de grens. De mogelijke quarantaineplicht voor Nederlandse wintersporters in Oostenrijk lijkt daar een voorproefje van.