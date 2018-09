Steward Emirates vermist

Het Britse bemanningslid van de luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten kwam maandag niet opdagen voor zijn vlucht vanaf Schiphol terug naar Dubai.

Volgens een politiewoordvoerder was de man met een collega naar Amsterdam gegaan. In de gemeente Haarlemmermeer zijn de twee elkaar uit het oog verloren. Het is onbekend of de man moedwillig is verdwenen.

In verband met het politieonderzoek was de vlucht maandagmiddag anderhalf uur vertraagd. Het toestel is inmiddels, zonder de steward, alsnog vertrokken naar Dubai.