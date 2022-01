Maandag zware windstoten langs Nederlandse kust

Het onstuimige weer aan het begin van de week gaat gepaard met regen en mogelijk ook lokaal winterse neerslag en hagel. Dat kan vanaf maandag problemen opleveren in de ochtendspits.

Stormkracht

Volgens de laatste modelberekeningen van Weeronline piekt de wind in de tweede helft van maandagochtend. Vooral direct aan de Zeeuwse kust, de kust van Zuid-Holland en in het zuiden van Noord-Holland kan een flinke stormkracht bereikt worden en is er kans op windstoten van ruim 110 km/uur. Dieper landinwaarts komt het tot zware windstoten van 75-100 km/uur.

„Het oosten en vooral noordoosten van het land lijken de dans grotendeels te ontspringen, maar dit kan nog wat veranderen”, meldt meteoroloog Johnny Willemsen zaterdag.

Problemen op de weg

De zonnestralen die dit weekend nog wel weten door te breken, zijn maandag grotendeels verleden tijd. Felle buien gaan gepaard met forse windstoten en mogelijk ook hagel. De wind neemt in de loop van de middag en avond geleidelijk af, maar aan de westkust is tot in de avond kans op zware windstoten, aldus Willemsen, die problemen op de weg voorziet.

„Buitenactiviteiten kunnen grote hinder ondervinden van het onstuimige weer. Vooral de zeer zware windstoten zijn gevaarlijk in het verkeer. We raden sowieso af om met een lege vrachtwagen of aanhanger de weg op te gaan in de westelijke kustprovincies.”

Weeralarm

Mocht het weer tot een code oranje of rood komen, dan zal de storm de naam Corrie krijgen - naar Corrie van Dijk, de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI in 1964.

De rest van de week blijft het wisselvallig met dagelijks kans op regen en vooral later in de week ook weer wat vaker de zon. Het blijft aan de zachte kant voor het begin van februari, met maxima tussen de 7 en 10 graden. In de nacht blijft het kwik meestal ruim boven nul, maar tijdens een nacht met brede opklaringen is een keer landinwaarts een graadje vorst wel mogelijk.