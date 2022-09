’Hummer en trailer linken Jumbo-topman Frits van Eerd met hoofdverdachte’

De speciale militaire Hummer en de trailer werden in beslag genomen achter de Golfwinkel op het terrein van Jumbo in Veghel. Ze zijn, zo blijkt uit onderzoek van de krant, afkomstig van het autobedrijf van de 58-jarige voormalige motorcrosser. De Hummer, volgens het bedrijf van E. een ’echt collector’s item’ werd geïmporteerd in 2021, vanuit Zweden. De trailer kwam dit jaar nog uit Duitsland.

Frits van Eerd werd vorige week in zijn huis in Heeswijk-Dinther opgepakt bij een grootscheeps onderzoek naar witwassen. Hij bleef tot afgelopen zondag in de cel, in afzondering. Wat hem precies verdachte maakt in deze zaak blijft ongewis, maar dat er een duidelijke link is met het autobedrijf van de hoofdverdachte staat vast. Of die beperkt blijft tot de Hummer en de trailer is nog niet bekend.