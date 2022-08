Kampeerders in zuiden van Corsica moeten evacueren

Buitenland

Twee kinderen dood door storm in Oostenrijk

Door storm en onweer in Oostenrijk zijn twee kinderen omgekomen toen bomen omwaaiden bij een meer in Sankt Andrä in de deelstaat Karinthië. Het gaat om meisjes van 3 en 8 jaar, melden Oostenrijkse media. Vijftien mensen raakten gewond, van wie twee ernstig. Een persoon die in het water was, wordt no...