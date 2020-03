Angst voor uitbraak corona in gevangenissen

„Wij willen dat op die anderhalve meter voor zover mogelijk streng wordt gehandhaafd. Ook in de gangen, kantines enzovoorts. Sport kan niet, tenzij op hele strikte basis. Het gaat om levensbelang”, schrijft Bestuurder Yntse Koenen de brief.

Volgens hem houden gevangenen vaak nog te weinig afstand en wordt er door het personeel te weinig op geattendeerd. „Meermaals per dag moet wat ons betreft hierop gewezen worden, zowel aan het personeel als gedetineerden.”

En om die afstand van anderhalve meter te waarborgen moeten volgens Koenen de meerpersoonscellen (MPC) dicht. „Op mijn oproep om de MPC’s nu te sluiten en heb je gezegd dat de anderhalve meter ook in die cellen gehandhaafd kan worden. Dat kan niet waar zijn. De kans dat mensen worden geïnfecteerd neemt naar onze mening onverantwoord toe.”

Natuurlijk is het niet wenselijk dat gedetineerden vereenzamen, maar de manier waarop het nu gaat, is niet oké, stelt FNV-DJI. Ⓒ ANP

Gisteren werd bekend dat er een Nederlandse gedetineerde die in het Scheveningse gevangenisziekenhuis verbleef besmet is met het coronavirus. De persoon is vervolgens geïsoleerd om verder besmettingsgevaar te voorkomen.

