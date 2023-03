Fractieleiders voeren verhit verkiezingsdebat: ’Lijkt hier wel een zandbak’

Het Statendebat op NPO Radio1 zorgde bij vlagen voor flinke aanvaringen tussen fractieleiders, die elkaars schenen opzochten op thema’s als stikstofbeleid, migratie, asiel, Groningen en het huishoudboekje.

Het radiodebat zorgde soms voor verhitte gesprekken, waarbij het stemvolume flink omhoog ging. Toen PVV-leider Wilders, CDA’er Heerma, GL-leider Klaver en Volt-voorman Dassen over migratie spraken, moest de presentator zelfs ingrijpen door op te merken dat ’het hier geen zandbak is’. „Praat niet door elkaar”, sneerde gespreksleider Winfried Baijens. „We zijn allemaal volwassen mensen en het heeft geen enkel nut als de luisteraar afhaakt omdat ze niet meer weten wie er aan het woord is.”

Coalitiepartijen D66 en CDA kregen het aan de stok over het jaartal 2030 om de stikstofuitstoot gehalveerd te hebben. D66 houdt vast aan die datum, terwijl het CDA die juist ’niet heilig’ vindt. „Ik vind de uitspraken van het CDA teleurstellend”, zei D66-fractievoorzitter Paternotte.

„Er komen tot die tijd ijkmomenten of het wel haalbaar is”, vertelde CDA-fractievoorzitter Heerma over 2030. De christendemocraat zei dat die ’ijkmomenten’ niet ingaan tegen het kabinetsbeleid, omdat ook het kabinet tussentijds wil kijken of dat haalbaar is. „Maar de natuur moet ook zo snel mogelijk herstellen.”

Paternotte houdt juist vast aan het halveren van de stikstofuitstoot in 2030. „Ik vind de uitspraken van het CDA teleurstellend”, aldus de D66’er. „Dit is niet wat we hebben afgesproken.” Paternotte vraagt zich af of het CDA nog wel achter z’n handtekening onder het coalitieakkoord staat.

CDA’er Heerma zegt dat er wel kan worden begonnen met de stikstofmaatregelen, maar dat er in de tussentijd nog kan worden gekeken of het doel van 2030 kan worden gehaald.