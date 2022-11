GL en moslimraadslid uit elkaar om regenboogpad

Woordvoerder en raadslid Uhro van der Pluijm van GL in Oosterhout zegt dat er met de kernwaarden van zijn partij niet te schipperen valt. „Gelijkwaardigheid is een hele belangrijke. Dat wist hij en hij heeft zich ooit uit overtuiging bij ons aangesloten, dachten we. Dus toen hij aangaf niet voor het regenboogpad te stemmen, zijn er harde woorden gevallen en zijn we uit elkaar gegaan.”

Ümit Güler zelf kijkt daar heel anders tegen de kwestie aan. „Ik ben er als moslim uit geloofsovertuiging niet mee eens dat ik actief voor zoiets moet stemmen. Vrijheid, blijheid. Toen ik aangaf niet voor te stemmen, werd eerst met een royement gedreigd. Daarna moest ik mij maar ziek melden bij de stemming. Ze hadden geen zin in media-ophef.”

Van der Pluijm bevestigt dat. „Klopt, we hebben overwogen om hem te vragen zich ziek te melden, als politieke oplossing. Ik had dit toch allemaal niet verwacht. We hebben ook katholieken in de partij en eerder ook een Turk in de fractie. Die stemden gewoon mee bij zulke zaken.”

Ümit Güler zegt het helemaal gehad te hebben met de groen-progressieven. „Die partij inclusief? Ja, zolang je het met ze eens bent. Anders kun je gaan”, zegt hij verontwaardigd „Ik heb van tevoren aangegeven het niet met alles eens te zijn. Dat hoeft toch ook niet? Niemand is het echt overal mee eens binnen een partij. Maar ik heb veel voorkeurstemmen gekregen, dus ik ga nu alleen verder.”