Verzet tegen Europees rekeningrijden

Brussel wil dat het bestaande Eurovignet voor vrachtwagens verdwijnt. Bovendien wil de Europese Commissie dat alle bestaande tolsystemen worden vervangen door kilometerheffing met duurdere tarieven voor auto’s en vrachtwagens die meer CO2 uitstoten.

D66-Kamerlid Sienot vroeg zich woensdag, in jubelstemming over de klimaatambities van het nieuwe kabinet, af of minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) anders kijkt naar de plannen dan haar voorganger Schultz, die iedere vorm van kilometerheffing verafschuwde.

’Moet een nationale beslissing blijven’

Dit kabinet wil immers zelf een kilometerheffing invoeren voor vrachtwagens. De democraat kwam bedrogen uit, want de bewindsvrouw blijft tegen de Europese bemoeienis. „We zijn tegen verplichte afschaffing van vignetten voor vrachtwagens. Dat staat los van de invoering van een maut. Het moet een nationale beslissing blijven”, zegt de minister.

Ze is ook tegen verplichte tarieven gekoppeld aan de uitstoot van een voertuig en het verliezen van de vrijheid om zelf te bepalen waar de inkomsten voor gebruikt worden.