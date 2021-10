Premium Het beste van De Telegraaf

Eerste sterfdag vermoorde docent vrijdag herdacht ’Geradicaliseerde moslima hielp moordenaar Samuel Paty’

Door Eveline Bijlsma Kopieer naar clipboard

Een foto van Samuel Paty op het stadhuis in Conflans-Sainte-Honorine, de woonplaats van de docent. Ⓒ AFP

PARIJS - Een jaar na de onthoofding van Samuel Paty blijkt hoe terrorist Abdoullakh Anzorov zijn slachtoffer op het spoor kwam. De jonge jihadist hoorde via twitteraar Priscilla M. over de ophef rond de leraar die Mohammed-cartoons in de klas had laten zien. Deze geradicaliseerde moslima gaf hem meer informatie over de docent en stookte het vuurtje op.