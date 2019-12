Exit poll voorspelt grote overwinning Boris Johnson

Johnsons grootste concurrent, de Labour-partij van Jeremy Corbyn, is goed voor 191 zetels. De Brexit-partij van Nigel Farage haalt geen enkele plek. De overwinning van Johnson lijkt nog groter te worden dan de peilingen in de afgelopen weken lieten zien.

De stembureaus in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland zijn donderdag om 23.00 uur Nederlandse tijd dichtgegaan. Gedurende de dag was er nauwelijks informatie over het verloop van de parlementsverkiezingen omdat Britse media daar als de stembureaus open zijn niet over mogen berichten.

Eerste uitslagen

Alle ogen zijn gericht op de exit polls die direct na het sluiten van de bureaus een eerste indicatie geven over de uitslag. De rest van de uitslagen komt gedurende de nacht en later vrijdag.

De laatste peilingen gaven nog aan dat de Conservatieven van premier Boris Johnson afstevenden op een absolute meerderheid maar de partijleider toonde zich woensdag niet zeker van zijn zaak.

Reacties Den Haag

In Nederland reageren politici wisselend op de eerste prognose van de uitslag van de Britse parlementsverkiezingen. PVV-voorman Geert Wilders is enthousiast op de kolossale overwinning van Boris Johnson: „Vandaag Brexit, morgen Nexit.”

D66-leider Rob Jetten gaf bij Pauw zijn eerste reactie: „Dat Johnson zo’n grote absolute meerderheid zou pakken, is wel een verrassing.”

