Grote brand in bedrijfspand Hengelo, Feestfabriek niet meer in gevaar

Kopieer naar clipboard

De vlammen zijn tot in de verre omtrek te zien. Ⓒ Roland Heitink/Persbureau Heitink

HENGELO - In een pand van ongeveer 1200 vierkante meter oppervlakte aan de Zelhemseweg in het Gelderse Hengelo is in de nacht van woensdag op donderdag om 01.46 uur brand uitgebroken. De brandweer is met verschillende eenheden uitgerukt om de brand te bestrijden en wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende gebouwen.