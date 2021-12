Vrij spel voor vuurwerkafsteker tijdens jaarwisseling

Premium Binnenland

’Niet actief handhaven op vuurwerkverbod’

Blijft de jaarwisseling rustig, of knallen we onstuimig 2022 in? Meerdere gemeenten lijken niet of nauwelijks het vuurwerkverbod te kunnen handhaven, blijkt uit onderzoek van De Telegraaf. In een aantal steden worden de mouwen daarentegen vast opgestroopt.