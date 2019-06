A12 geplaagd door megafiles

De rechterrijstrook richting de Duitse grens werd direct na het ongeluk gesloten. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van het ongeluk is.

Op dezelfde snelweg is het ook bij Veenendaal flink misgegaan. Daar is een vrachtwagen tegen de vangrail opgebotst, meldt Rijkswaterstaat.

Bodegraven

En in de loop van de avond ontstond er ook nog eens forse rookontwikkeling op de A12 bij Bodegraven. In beide richtingen is de weg volledig afgesloten, omdat de rook het zicht belemmert en gevaar oplevert voor doorgaand verkeer. Er staan kilometers files in de omgeving van de brand. De brandweer is bezig met blussen, maar het is nog onbekend hoe lang dat gaat duren.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat kan de recente hitte hebben bijgedragen aan het uitbreken van de brand.