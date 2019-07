Chaos op Zaventem: 10.000 koffers achtergebleven op vliegveld

„Door een IT-probleem konden koffers niet gescand worden voor het juiste vliegtuig.” Alles moest met de hand worden afgehandeld. Heel wat vluchten zijn zonder bagage vertrokken, aldus een woordvoerster van de luchthaven. „Er zijn 10.000 bagagestukken van verschillende maatschappijen achtergebleven. We zijn begonnen met het nasturen van koffers naar diverse bestemmingen.”

Wanneer iedereen zijn koffer weer heeft, valt volgens de woordvoerster niet te voorspellen. „Een timing voor de operatie is onmogelijk, omdat we vanaf Zaventem niet elke dag naar alle bestemmingen vliegen. Het zal zeker nog enkele dagen duren.” Zaterdag vertrokken 42.000 mensen van Brussels Airport.

