O, kak… Giertank kantelt in Amersfoort, 8 ton poep op de weg

AMERSFOORT - Een ongeluk dat niet om te gieren is. In Amersfoort is zaterdag een giertank met acht ton poep gekanteld. De gehele lading belandde vervolgens op het wegdek.