Nederlands ’seksfeest’ op Spaanse kampeerplek afgebroken

De politie was gealarmeerd door een hardloper, die op het terrein naar eigen zeggen was geconfronteerd met naakte en halfnaakte mensen, in een staat die deed vermoeden dat er een orgie aan de gang was. Hij zou mensen hebben zien seksen achter een vrachtwagen. Ook waren er generatoren gespot, waarmee een groot feest zou kunnen worden gehouden.

De gealarmeerde politie trof inderdaad zo’n 50 voornamelijk Nederlandse campers, vrachtwagens, bestelwagens en auto’s aan, maar geen onzedelijke taferelen. Wel werden de Hollanders vriendelijk verzocht te vertrekken, omdat de plek geen kampeerplaats was, zo meldt El Día. De Hollanders zouden wel van plan zijn geweest een groots eindejaarsfeest te houden.