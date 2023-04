Premium Het beste van De Telegraaf

AI biedt kansen, maar met risico’s Kunstmatige intelligentie steeds machtiger: ’Systemen kunnen mens manipuleren’

De ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie (AI) gaan razendsnel. Zijn de leraren nu nog in verwarring of werkstukken wel van een student of een computer komen, inmiddels moeten we ons bij elke foto, video al afvragen: is dit wel echt? En die chatbot die je benadert, is dat een echt mens? Of verliezen we de controle en moet er iemand op de rem trappen nu het nog kan?