In Spanbroek ontvoerde Oostenrijker kreeg martel-video’s te zien

HAARLEM - Was de vrijheidsberoving op klaarlichte dag van een Oostenrijkse man in Spanbroek een ontvoering of een mislukte poging tot hulpverlening? Naast de twee verdachten die maandag bij een eerste inleidende zitting voor de rechtbank in Haarlem verschenen, blijken er nog twee verdachten op de vlucht te zijn, waarvan er één onlangs in Engeland is opgepakt. Volgens de officier van justitie zou de wederrechtelijke vrijheidsberoving in mei van dit jaar te maken kunnen hebben met een mislukte drugsdeal.

De plek waar de man in de auto werd gesleurd.