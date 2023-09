OM: drugsconflict was reden voor ontvoering in Spanbroek

Maandag stonden tijdens deze zitting twee verdachten terecht voor de ontvoering. De verdachten zijn Anthony B. (31) uit Hoorn en Toni van de V . (31) uit Wognum. In de loop van deze week komt een verdachte uit Engeland naar Nederland, zei de aanklager. Een andere verdachte is nog voortvluchtig.

Het slachtoffer werd vrijdag 26 mei klaarblijkelijk onder dwang meegenomen in een auto vanaf de Herenweg in Spanbroek. Een klein uur voor de ontvoering stond hij op zijn sokken bij het winkelcentrum en de bushalte aan de Herenweg. De ontvoering werd vastgelegd op bewakingsbeelden. De politie verspreidde dezelfde avond nog een foto van de man en pakte die nacht in het nabijgelegen Heerhugowaard twee verdachten op.

Bamboestok

Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen ervan het slachtoffer te hebben ontvoerd, ook zouden ze hem hebben belet een chalet te verlaten en hem hebben gestompt en geslagen met een bamboestok. Het slachtoffer zou ook een vuurwapen te zien hebben gekregen, waarbij werd gezegd dat „de kogel voor hem was” als hij weg zou rennen. Tevens zouden gewelddadige filmpjes zijn vertoond en werd hem gezegd dat zijn moeder, tante en zus waren ontvoerd.

De advocaat van B. en Van de V. presenteerde in de rechtbank een totaal ander scenario. Volgens hem was er geen sprake van een ontvoering, maar van een soort hulpverlening. „De man was psychisch in de war, drugsverslaafd en onder invloed van drugs en mogelijk had hij een psychose”, zei de raadsman. Het OM gelooft dit niet.

Het OM zegt onafhankelijke getuigen te hebben gesproken die vertellen dat het wel degelijk ging om een ontvoering waar een drugsconflict aan ten grondslag lag.

Het OM wil dat de verdachten vast blijven zitten. De rechtbank beslist daar dinsdag over. Als de mannen vast blijven zitten, dan is de tweede inleidende zitting op 27 november.