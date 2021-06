Jongen (17) aangehouden voor neersteken agent Bingelrade na verkeerstwist

De rechter-commissaris bepaalt woensdag of de eerste verdachte, een 20-jarige man uit Brunssum, blijft vastzitten. De twee zouden in Bingelrade een agent in burgerkleding ernstig hebben verwond toen deze hem wees op zijn verkeersgedrag. Volgens een woordvoerder van de politie is de agent buiten levensgevaar. Zijn situatie wordt als stabiel omschreven.

De politieman woont in de buurt van de plek waar het steekincident plaatsvond. Enkele mannen zouden regelmatig te hard rijden in het dorp. Toen de agent ze rond middernacht daarop aansprak, zou de situatie geëscaleerd zijn. Zijn partner, ook een agente in burgerkleding, was getuige en riep hulp op.

Eén verdachte is door de inzet van speurhonden aangehouden. Een tweede is nog voortvluchtig. Inzet van een politiehelikopter mocht niet baten. Maandag kon de voortvluchtige verdachte alsnog worden aangehouden. De politie roept op camerabeelden te delen.