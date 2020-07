Catalonië kondigt regionale lockdown aan: duizenden weer thuis

LÉRIDA - De regering van de Spaanse regio Catalonië heeft dinsdag opnieuw een lockdown bevolen in en rond de stad Lérida om nieuwe uitbraken van het coronavirus in te dammen, nadat een rechter een eerdere lockdown van tafel had geveegd. Inwoners van Lérida en zeven omliggende gemeenten mogen vanaf woensdag twee weken lang alleen hun huis uit voor werk, boodschappen of om te sporten.