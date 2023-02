Premium Het beste van De Telegraaf

’Overdag werken en dan naar het strand’ Bedrijven lokken personeel met reizen: ’workation’ steeds vaker uit de kast getrokken

Door Koen Nederhof

Foto ter illustratie

Amsterdam - In de jacht op personeel wordt steeds vaker de zogenoemde ’workation’ uit de kast getrokken. Reisbedrijven worden overstelpt met aanvragen voor bedrijfsbrede tripjes naar het buitenland waarbij personeel werkt én lol trapt, en vacaturebank Indeed ziet de term steeds vaker opduiken in vacatureteksten.