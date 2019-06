Gewonde bij brand op Gelderse camping

De campinggasten zijn uit voorzorg geëvacueerd. Ⓒ ANP XTRA

HEEREWAARDEN - Bij een brand op een camping in het Gelderse Heerewaarden is een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis overgebracht, liet een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.