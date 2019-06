Grote brand op camping Gelderse Heerewaarden

Het vuur brak rond 22.00 uur uit in een bijgebouw, liet een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. In het pand is volgens hem een explosie gehoord. Ook zouden caravans vlam hebben gevat. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn.

De brand op de camping aan de Hogestraat was rond 22.40 uur meester, zei de zegsman. De campinggasten in de directe omgeving zijn uit voorzorg geëvacueerd.