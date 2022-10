Thailand walgt van CNN: ’Filmde zonder toestemming bloedbad kinderopvang’

CNN-correspondent Anna Coren en haar collega Daniel Hodge claimden dat ze toestemming hadden van enkele ambtenaren. Maar op beeld van een Thaise journalist op sociale media is te zien hoe ze over het hek rond de opvang klimmen, dat duidelijk was afgezet door de politie.

Ze toonden in een nieuwsitem dat door CNN werd uitgezonden onder meer plassen bloed en met bloed besmeurde muren in de ruimte waar twee- en driejarige kinderen werden doodgestoken. Veel Thai reageerden ontzet.

CNN heeft op Twitter gezegd dat de politieafzetting tijdelijk was geopend. „Het team verzamelde gedurende ongeveer 15 minuten beelden in het opvangcentrum en vertrok toen”, aldus CNN. „In die tijd was het weer afgesloten, dus het team moest over het hek in het midden klimmen om te vertrekken.”

De tweet was een reactie op kritiek van de Foreign Correspondents’ Club of Thailand (FCCT), die zei „ontsteld” te zijn door de berichtgeving van CNN en de beslissing om op de plaats van de misdaad binnen te filmen. „Dit was onprofessioneel en een ernstige schending van de journalistieke ethiek bij misdaadrapportage”, aldus de FCCT.

Excuses

De twee verslaggevers waren Thailand in gekomen op een toeristenvisum. Ze werden door de politie uit hun hotel in Udon Thani gehaald en naar het politiebureau in Nongbua Lamphu, de plaats van het bloedbad, gebracht.

Het tweetal hing vijf jaar cel boven het hoofd. Maar na het maken van excuses op Thaise wijze in een video die politie verspreidde, kwamen ze er met een boete voor werken op een toeristenvisum vanaf. De politie klaagde hen echter niet aan voor wangedrag, omdat het tweetal zei binnen te hebben gefilmd in de veronderstelling dat ze toestemming hadden.

’Onethisch’

De Thai Journalists’ Association (TJA) bekritiseerde de acties van CNN als „onethisch” en „ongevoelig” en riep op tot een intern bedrijfsonderzoek naar het incident naast het officiële Thaise onderzoek.

In een latere verklaring herhaalde Mike McCarthy, Executive Vice President en General Manager van CNN International, dat zijn verslaggevers toestemming hadden gevraagd om het gebouw te betreden, maar het team „begrijpt nu dat deze functionarissen niet bevoegd waren om deze toestemming te verlenen”. Hij voegde eraan toe dat het niet hun opzet was om regels te overtreden.

Betreuren

Hij zei dat CNN de uitzending had stopgezet en de video van zijn website had verwijderd. „We betreuren ten zeerste alle leed of overtredingen die onze uitzending mogelijk heeft veroorzaakt, en voor het eventuele ongemak voor de politie in zo’n schrijnende tijd voor het land”, zei hij in de verklaring die door CNN werd getweet.

Het is niet ongebruikelijk voor Thaise media om ongepaste beelden van geweld en misbruik te publiceren en de afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet om dit probleem aan te pakken.