Jongen (14) valt uit attractie in pretpark Florida en overlijdt

Dit melden de lokale autoriteiten tegenover Amerikaanse media. De tiener zat in de ’Orlando FreeFall’. Een attractie van 131 meter hoog die daarmee de hoogste vrijeval ter wereld is.

Volgens de beschrijving van de attractie op de website kan deze vrijevaltoren maximaal dertig mensen per rit vervoeren. „Zodra het voertuig de top bereikt, kantelt het dertig graden naar voren en kijkt het naar de grond voordat het 131 meter naar beneden valt met een snelheid van meer dan 120 kilometer per uur.”

’Ouders hebben alles gezien’

De lokale nieuwzender FOX 35 News sprak met mensen die de jongen uit de rit zagen vallen. Zij verklaarden onder andere dat de ouders vanaf beneden alles zagen gebeuren en flink in paniek waren.

„Eerst dachten we dat het een onderdeel van de rit was dat loskwam, totdat we dichterbij kwamen en het een persoon was die op de grond lag”, aldus een ooggetuige. „Iedereen was in paniek en aan het schreeuwen.”

Het is vooralsnog onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie dor momenteel onderzoek. De attractie blijft voorlopig gesloten.