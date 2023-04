Eerste bosbrand dit jaar in Frankrijk bedwongen

De brand brak zondagochtend uit tussen de gemeenten Cerbère en Banyuls-sur-Mer in een door droogte getroffen gebied. Ⓒ ANP / AFP

CERBÈRE - De eerste grote bosbrand van het seizoen in Frankrijk heeft circa 930 hectare in de as gelegd, bij de plaats Cerbère bij de Middellandse Zee en de Spaanse grens. De brandweer heeft in de nacht van zondag op maandag laten weten dat de brand meester is. De bosbrand is met meer dan vijfhonderd brandbestrijders en zes blusvliegtuigen bedwongen.