WHO: dit jaar 40 procent gevaccineerd

Buitenland

Einde aan langste lockdown ter wereld in Melbourne

In de Australische miljoenenstad Melbourne is er vrijdag (lokale tijd) een einde gekomen aan de lockdown omdat meer dan 70 procent van de bevolking volledig gevaccineerd is. De vijf miljoen inwoners van Melbourne brachten sinds het begin van de pandemie meer dan 260 dagen in lockdown door, geen ande...