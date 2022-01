Lichaam in Leidsevaart gevonden tijdens zoektocht naar Sam (17)

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Eigen beeld

Haarlem - De politie heeft in het water van de Leidsevaart in Haarlem een lichaam aangetroffen tijdens de zoektocht naar de vermiste 17-jarige Sam. Of het ook het lichaam is van de vermiste tiener is nog niet bekend, de politie doet nog onderzoek naar de identiteit.