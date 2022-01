Lichaam van vermiste Sam (17) aangetroffen in Leidsevaart

„De nachtmerrie is werkelijkheid geworden”, schrijft de familie. „Sam is vandaag gevonden in de Leidsevaart. We gaan naar hem toe zodra het mogelijk is. We willen onze ongelofelijke dank uitspreken aan iedereen die ons geholpen heeft en ons tot steun is. Nu willen we in alle rust afscheid nemen van Sam en hopen we dat jullie onze privacy respecteren.”

Een deel van de Leidsevaart werd vrijdagmiddag afgezet, omdat de jongen daar in de nacht van woensdag op donderdag was langsgefietst. Bij de zoektocht werden onder meer een politieboot en -helikopter ingezet.

Sam uit Overveen (Noord-Holland) stapte donderdag rond 01.00 uur op de fiets in Heemstede, zo’n 5 kilometer verwijderd van zijn woonplaats, maar kwam nooit thuis aan.

Honderden mensen hielpen met zoeken

Zijn familie gaf de 17-jarige donderdag op als vermist en startte een zoekactie. Daardoor hebben naast de politie vrijdag ook honderden vrijwilligers in de omgeving naar Sam gezocht, aldus de woordvoerster. Ook waren er tientallen tips binnengekomen.

Rond 13.00 uur vrijdagmiddag verzamelden de vrijwilligers zich bij het huis van de familie Hooftman om te helpen met zoeken naar Sam. Er werd een toespraak gegeven waarin iedereen werd bedankt voor de betrokkenheid.

Via de app kreeg iedereen gegevens over kleding, gsm en andere kenmerken toegestuurd. Het laatste signaal van de gsm van Sam is iets voor 02.00 uur ’s in de nacht van woensdag op donderdag opgepikt.

Bekende Nederlanders

BN’ers als Beau van Erven Dorens en Leontine Borsato deelden op sociale media een oproep naar Sam uit te kijken.