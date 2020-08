Verslagenheid na dodelijk ongeval Markelo: ’Die jonge mensen’

Vrienden leggen bloemen op de plaats des onheils. De twee bekijken het tafereel duidelijk aangeslagen. „Kom, we gaan weer”, klinkt het treurig. Ⓒ De Telegraaf

MARKELO - Een tragisch ongeval in de buurt van Markelo heeft twee jonge levens geëist. Een Mini met vijf inzittenden botste van woensdag op donderdag tegen een boom. Een 19-jarige vrouw kwam ter plaatse om het leven, een 15-jarige jongen uit Lochem overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De verslagenheid onder buurtbewoners is enorm.