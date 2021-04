Nederland stopt voorlopig met Janssen-vaccin: geen prik voor zorgpersoneel

Momenteel loopt in de Verenigde Staten, waar het Janssen-vaccin al 7 miljoen keer is toegediend, een onderzoek naar enkele meldingen van ongewone bloedstollingen, in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Het zijn dezelfde problemen die zijn gemeld bij het vaccin van AstraZeneca, al is bij het Janssen-vaccin nog niet vastgesteld of de zeer zeldzame bijwerking daadwerkelijk het gevolg is van de prik.

In Europa is nog niet met het Janssen-vaccin gevaccineerd. Het Europees Medicijnagentschap (EMA) bestudeert de meldingen uit de VS.

Naar aanleiding van het verzoek van Janssen houdt De Jonge het besluit over de inzet van het Janssen-vaccin aan, totdat meer bekend is over het onderzoek van het EMA. „Bij de inzet van vaccins staat de veiligheid van vaccins altijd voorop”, laat het ministerie weten. „Daarom wacht het kabinet het onderzoek van het EMA af. De resultaten van dat onderzoek worden volgende week verwacht.”

Het verzoek van Janssen om de inzet van de geleverde vaccins tijdelijk op te schorten heeft gevolgen voor de mensen die gevaccineerd zouden worden met Janssen. Dat zijn medewerkers en cliënten in de GGZ, en ziekenhuismedewerkers met direct patiëntcontact en jonger dan 60 jaar.

Nederland heeft zo’n ongeveer 80.000 doses van het Janssen-vaccin geleverd gekregen. Die blijven voorlopig in de opslaglocatie. In totaal heeft Nederland van dit vaccin 11,3 miljoen doses besteld, goed voor volledige bescherming voor eenzelfde aantal mensen. Wat het besluit betekent voor het vaccinatieschema is nog niet duidelijk. Het prikplan was net bijgewerkt na het besluit van vorige week om AstraZeneca alleen in te zetten boven de 60.