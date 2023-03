Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen Potentieel dodelijke schimmel Candida auris duikt op in ons land: hoeveel zorgen moeten we ons maken?

Door Marcel Vink

De schimmel Candida auris is vooral gevaarlijk voor mensen met een verminderde afweer, blijkt uit onderzoek. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - De potentieel dodelijke schimmel Candida auris – die in Amerikaanse zorginstellingen is opgedoken – is ook in ons land al ontdekt. Grote zorgen zijn er nog niet, maar experts houden wel de vinger aan de pols om snelle verspreiding van het gevaar zoveel mogelijk te voorkomen. Vijf vragen.