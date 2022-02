Premium Het beste van De Telegraaf

Krijgsmacht door jarenlange bezuinigingen tandeloze tijger Nederlandse leger niet klaar voor nieuw massaconflict

Door Olof van Joolen Kopieer naar clipboard

Nu de Russen 100.000 goed getrainde en uitgeruste militairen hebben samengetrokken aan de grens met Oekraïne is de herinnering aan de Koude Oorlog nooit ver weg. De kans dat het tot een conflict met de NAVO komt is minimaal. Maar wat als dat wel zo was? Kan ons land voldoende helpen de dreiging uit het oosten het hoofd te bieden?