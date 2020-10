Man zwaargewond na mishandeling bij tankstation in Rotterdam

Ⓒ ANP/HH

Rotterdam - Een man is zaterdagavond iets na 20.00 uur zwaargewond geraakt toen hij werd mishandeld door een andere man. De mishandeling vond plaats aan de Colosseumweg in Rotterdam-Vreewijk. Volgens de politie is het slachtoffer er ’bijzonder slecht’ aan toe, hij zou een forse hoofdwond hebben opgelopen.