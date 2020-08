’Hoofdofficier moet getuigen in Taghi-proces’

Onze verslaggever Mick van Wely is er vanaf 10 uur bij. Volg zijn tweets onderaan dit bericht.

Dat bleek donderdagochtend tijdens een nieuwe zitting in de liquidatiezaak Marengo met als kopstuk de van meerdere liquidaties verdachte topcrimineel Ridouan Taghi. Het OM liet onderzoek doen naar verklaringen dat advocaten als een soort verlengstuk van de onderwereld zouden fungeren en onderzoeksinformatie aan de top van een moordbende lekten.

Advocaat Christian Flokstra stelde dat dit onderzoek flinterdun was en alleen maar advocaten heeft beschadigd. Hij en zijn collega Meijering willen weten hoe het onderzoek tot stand is gekomen. Ook over de observatie van de advocaten Meijering en Van Kleef van het kantoor in Dubai in 2019 willen ze getuigen horen. Het OM zei dat de advocaten gevolgd werden naar aanleiding van een tip dat ze Taghi hier zouden ontmoeten. Dat bleek niet zo te zijn. De advocaten van Ficq & Partners stellen dat ze onmogelijk hun werk kunnen doen als ze gevolgd worden.

’In diskrediet gebracht’

Floksta en Meijering haalden zwaar uit naar het OM, dat stukken niet of te laat had toegevoegd aan het strafdossier en in de ogen van de verdediging de advocaten ernstig in diskrediet heeft gebracht. Ze spreken van een ’crisis in de Marengo-opsporing’.

De verdediging van de cliënten zou vrijwel onmogelijk zijn gemaakt. Het kantoor wil nu dat de rechtbank in een openbare zitting hoofdofficier John Lucas van het landelijk parket van het OM, een rechercheofficier en een teamleider van de politie hoort.

