Voortvluchtige drugscrimineel gearresteerd op Schiphol

De man werd gearresteerd nadat hij vanuit Zuid-Afrika terugkeerde. Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / Jeffrey Groeneweg

SCHIPHOL - Een 55-jarige man uit Den Bosch, die sinds zijn veroordeling in een omvangrijke drugszaak voortvluchtig was, is dinsdag aangehouden op Schiphol. Dit heeft het Openbaar Ministerie woensdag bekendgemaakt. Bert van D. werd vorig jaar juni veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. Zijn zaak loop nog in hoger beroep.