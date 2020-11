Vrouw (86) overvallen voor 50 euro: ’Ik dacht: die haalt de trekker toch niet over’

Dat de overval de vrouw niet in de koude kleren is gaan zitten, mag duidelijk zijn. „Ik heb tot kwart voor vier wakker gelegen en vanmorgen om zeven uur was ik alweer wakker”, vertelt ze tegen Omroep Brabant. „Ik ben er met mijn gedachten nog niet helemaal bij. Maar het is gebeurd en je kunt er verders niks aan doen.”

Er werd eerst op het raam van de bejaarde bewoonster geklopt. „Ik deed het gordijntje open en zag iemand staan. Ik dacht dat het m’n neef was.” Maar toen ze opendeed, kreeg ze een wapen op haar hoofd gericht. „Ik dacht: wat moeten die nou weer?! Ze kwamen met z’n tweeën binnen en duwden me tegen de muur. Ze hadden geen muts op, geen handschoenen aan. Niks.”

’Goed Nederlands’

De mannen waren uit op geld. Ze wisten vijftig euro buit te maken uit een portemonnee. „Ik denk dat ze 5 of 10 minuten binnen geweest. Ze waren tussen de 16 en 20 jaar oud en praatten goed Nederlands. Iedereen zou ze hebben binnengelaten”, vertelt ze nuchter. „Ik ben niet echt bang geweest. Het is gebeurd. Mooi klaar en we gaan weer door. Morgen doen ze het weer bij een ander.”

De politie heeft buurtonderzoek verricht en zoekt nog naar getuigen.

