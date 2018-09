Tegengas voor Trump in Senaat

McConnell vertelde journalisten dinsdag dat de Senaat al te grote bezuinigingen op BZ niet zal accepteren. De Republikeinse parlementariërs, die ook het Huis van Afgevaardigden controleren, zijn overigens ook niet akkoord met het nieuwe beleid voor de gezondheidszorg dat in de plaats moet komen van Obamacare.

McConnell's invloedrijke partijgenoot Lindsey Graham, zeer ervaren in de financiering van buitenlandse projecten, had ook geen goed woord over voor de Trumps kortingsplannen. ,,Dood bij aankomst'', zei hij in The Washington Post. ,,Het gaat niet gebeuren, het zou een ramp zijn. Dit voorgestelde budget ruïneert de zachte machtsuitoefening, het brengt onze diplomaten in gevaar en het leidt nergens toe''. Graham voorspelde eveneens dat het Congres dwars gaat liggen.