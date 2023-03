Premium Het beste van De Telegraaf

Omzet genereren uit auto die showroom al heeft verlaten Lekker stoelverwarming aan? Fabrikanten laten je maandelijks betalen voor functies die jouw auto al heeft

Door Remco Slump

Lekker de stoel- en stuurverwarming aanzetten? Dan eerst een abonnement afsluiten. Het nieuwe verdienmodel van autofabrikanten wordt niet gewaardeerd Ⓒ ANP/HH

Vroeger was het simpel: een nieuwe auto had stoelverwarming of niet. Maar sinds kort is er een derde optie. Fabrikanten laten je maandelijks betalen voor een functie die jouw auto eigenlijk al heeft. Voor fabrikanten een gouden kans om extra geld te verdienen. Maar voor autobezitters kunnen de kosten aardig oplopen.