Spaanse warme lucht zorgt voor volgelopen straten in Groningen: ’Ook zondag oppassen’

De brandweer sloot rond 16.00 uur uit veiligheidsoverwegingen meerdere straten af. Ook kwamen putdeksels omhoog. Rond half 17.30 uur was het meeste water weggestroomd en gingen de straten weer open.

Treinverkeer

Ook het treinverkeer tussen Groningen Europapark en Assen kwam zaterdag stil te liggen door een verzakking van het perron op station Haren. Ook dit had te maken met hevige regenval in de plaats, zei ProRail eerder. De perrons zijn weer vrijgegeven, het definitieve herstel van de verzakking zal „later plaatsvinden.”

De NS zette stopbussen in tussen Groningen en Assen om reizigers op hun plek van bestemming te krijgen. Het KNMI kondigde eerder al code geel af voor Groningen tot 18.00 uur vanwege „pittige onweersbuien.”

Op beelden is te zien dat de fiets- en voetgangerstunnel bij station Haren blank staat. Op sociale media verschijnen daarnaast foto’s van ondergelopen straten in Haren.

Ondanks dat in Haren de rust is wedergekeerd, blijft het een erg nat weekend waar we ook zondag rekening moeten houden met extreme plensbuien die wederom straten kunnen blank leggen, stelt woordvoerder van Weeronline Roosmarijn Knol tegenover De Telegraaf. „Het warme weer in Spanje is een van de oorzaken hiervan. Een warme zuidwestelijke lucht hangt boven ons land en zorgt voor meer vocht in de atmosfeer.”

Vooral Groningen ging zaterdag dus gebukt onder de hevige regen, maar ook andere gebieden zijn op de radar van Weeronline flink roodgekleurd. „Onder meer de Veluwe, Haarlem en ten noorden van Bloemendaal hangt de vochtige lucht”, aldus Knol.

Na het weekend blijft het vochtig, maar het zullen naar verwachting voornamelijk losse buiten zijn. De zuidelijke lucht heeft ons land dan grotendeels gepasseerd. Knol: „De kans is klein dat de brandweer dan nog een volgelopen straat moet afzetten.”

Weerbeeld

Maandag ligt de temperatuur tussen de 18 en 22 graden. Het weerbeeld bestaat uit wolken en vooral in de ochtend ook zon. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en volgt in de loop van de dag regen. Dinsdag wordt het weer een natte dag.

Woensdag zijn er nog regelmatig buien. Daarna wordt het minder nat met meer zonneschijn en nog slechts een enkele bui.