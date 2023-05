Zelfstandig houdverbod voor dierenbeulen: ’Grote winst voor dierenwelzijn’

Op dit moment kan er geen zelfstandig houdverbod worden opgelegd aan mensen die hun dieren verwaarlozen of zelfs mishandelen. Zelfs notoire dierenbeulen kan niet worden verboden om dieren te kopen en te bezitten. „Het resultaat is dat mensen, bij wie het dier in beslag is genomen door verschillende instanties doodleuk een nieuw dier kunnen aanschaffen”, zegt de Dierenbescherming. Veel politieke partijen hebben zich ook jarenlang sterk gemaakt voor de invoering van zo’n houdverbod.

Er is met brede steun bij de stemmingen een wijzigingsvoorstel (amendement) aangenomen van VVD, PvDD en PVV waardoor potentieel zelfs een levenslang houdverbod uitgevaardigd kan worden. De indieners veronderstellen dat het vooral afschrikwekkend werkt en niet daadwerkelijk hoeft te worden toegepast. VVD-Kamerlid Erik Haverkort: „Maar het is fijn dat het in de gereedschapskist van de rechter zit als het nodig is.” Ook heeft de Kamer bij het stemmen de strafmaat voor dierenmishandeling en -verwaarlozing verhoogd. Er komen nu hogere maximale boetes en gevangenisstraffen voor daders hiervan.

De Dierenbescherming riep vorige week in een open brief in De Telegraaf de leden van de Tweede Kamer op de nieuwe wet tegen ernstige dierenmishandeling te steunen.