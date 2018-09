Lijsttrekkers kruisen degens in radiodebat

Lijsttrekkers van de landelijke politieke partijen bij een eerder debat. Vlnr: Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Henk Krol (50Plus), Jesse Klaver (GroenLinks), Sybrand van Haersma Buma (CDA) en Halbe Zijlstra (VVD). Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - Leiders van negen politieke partijen kruisen vrijdagmiddag de degens in het Lijsttrekkersdebat in Nieuws en Co op NPO Radio 1. Het debat wordt gehouden in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.