Kankercentrum IKNL: door corona 5000 diagnoses minder

Het is niet duidelijk hoe vaak uitgestelde kankerdiagnose de patiënt extra schade oplevert. „We kunnen dat pas op de lange termijn goed analyseren”, zegt Otto Visser, directeur registraties bij IKNL. „We zijn voor borstkanker al meer in detail aan het uitzoeken wat de gevolgen zijn. Op basis van die informatie kunnen we leren wat we in de toekomst op het gebied van diagnostiek het beste kunnen doen.”

Het risico op een ongunstiger ziekteverloop is het grootst bij de meest agressieve kankervormen. Bijvoorbeeld bij melanomen, de agressiefste vorm van huidkanker, en sarcomen, agressieve tumoren in botten of weke delen zoals spieren en zenuwweefsel. Maar ook bij acute lymfeklierkanker en acute leukemie kan het al snel verschil maken of een diagnose met vertraging komt.