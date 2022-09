LIVE | Advocaten Taghi vragen om vrijspraak op eerste dag van pleidooi

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

Dat zeiden de advocaten Inez Weski en Susanne Boersma vrijdag tijdens de eerste dag van hun pleidooi in de zaken van hoofdverdachte Ridouan Taghi en enkele medeverdachten. Wat de advocaten betreft veegt de rechtbank de strafzaak van tafel door het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren in de vervolging, of de verdachten vrij te spreken.

Het bewijs tegen Taghi en zijn zestien medeverdachten berust vooral op versleutelde berichten die ze uitwisselden via zogenoemde Pretty Good Privacy (PGP)-telefoons, en op verklaringen van kroongetuige Nabil B. In beide pijlers zette Weski de verbale zaag.

Verwijten

Weski en Boersma verwijten het Openbaar Ministerie Canada en Costa Rica waar de servers staan waarop de PGP-berichten waren opgeslagen, te hebben misleid om die berichten in handen te krijgen. Tegen Costa Rica zou zijn gezegd dat het OM die communicatie wilde hebben in verband met verdenkingen van terrorisme, wat niet klopte.

Via die „sleepnetmethode” hengelde het OM „een datazee” van berichten binnen van vele PGP-gebruikers, zonder dat sprake was van een concrete verdenking van een misdrijf, aldus de advocaten. Uit die ’zee’ werd met behulp van trefwoorden een selectie gemaakt van communicatie die het OM gebruikt als bewijs tegen de verdachten, om de „onbeschrijflijke leemte” aan hard bewijs te vullen.

’Gemankeerd materiaal’

„Virtueel onvolledig en gemankeerd materiaal”, vond Weski, die het vergeleek met incomplete dna-sporen, of halve vingerafdrukken. Materiaal dat volgens haar dus ook op een onrechtmatige manier is gekregen. „Dat treft niet alleen de verdachten, maar alle burgers in hun grondrechten. De burger wordt de virtuele Big Brother-heilstaat in gemanoeuvreerd.”

De verdediging richt ook de pijlen op kroongetuige Nabil B. Die is zelf ook verdachte in dit proces, maar kreeg in ruil voor zijn verklaringen over medeverdachten de belofte dat het OM zijn strafeis zal halveren tot tien jaar. Volgens de advocaten heeft Nabil B. niets uit eigen wetenschap verklaard. Het zou allemaal gaan om wat hij van anderen heeft gehoord.

Eerder lekten bovendien berichten uit waaruit viel op te maken dat de kroongetuige financieel het onderste uit de kan van zijn overeenkomst met het OM wilde halen. Weski: „Het beeld rijst op van een OM dat zich laat regisseren door de eigen creatuur.”