Oververhitte hond Aalsmeer overleden

Ⓒ Dierenambulance de Ronde Venen/Amstelland

Aalsmeer - De oververhitte hond die maandag ’voor pampus’ op het fietspad van de Machineweg in Aalsmeer lag, is overleden. Na een telefoontje van een oplettende voorbijganger kwam de dierenambulance in actie. Ondanks de goede hulp en de behandeling van de dierenarts, heeft het beestje het niet gered.