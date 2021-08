Dorpen geëvacueerd door bosbranden bij Jeruzalem

Maar er is volgens de autoriteiten geen levensgevaar meer. Er zijn geen meldingen van ernstig gewonden. De bluswerkzaamheden gaan door in de nacht en mogelijk ook in de komende dagen, aangezien er sterke wind en hoge temperaturen worden voorspeld.

Op sociale media plaatsten mensen foto’s van een grote rookkolom die volgens de Jerusalem Post is ontstaan bij Beit Meir, ongeveer 10 kilometer ten westen van Jeruzalem. Israëlische media melden dat patiënten en medewerkers van een psychiatrische kliniek met een helikopter in veiligheid zijn gebracht. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld.